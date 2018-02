Boze boer belt RVO: wachttijd vijf uur

Tot zijn verbijstering werd een veehouder uit Ederveen („nee, geen naam in de krant alstublieft”) donderdagavond door zijn veehandelaar gebeld dat de slacht van twee runderen niet doorging. „Mijn bedrijf is geblokkeerd maar ik weet nergens van. En er zijn bij mij niet eens kalveren geboren”, zegt hij vrijdagmorgen. De boer, die op bescheiden schaal jongvee opfokt, belde om 08.28 uur naar de RVO, de instantie die het veeregistratiesysteem I&R beheert. „Ik kreeg een antwoordapparaat: ze beginnen pas om halfnegen. Vijf minuten later belde ik weer maar kwam er niet tussen. Er waren toen al 38 wachtenden die gemiddeld acht minuten aan de lijn waren. Dan moet ik dus vijf uur aan de telefoon blijven.”

Volgens directeur Egbert Henniphof van de Vereniging voor Veehouderijbelangen Veluwe-IJsselstreek in Nunspeet –een dienstverlenende organisatie met 1100 aangesloten melkveehouders– is de situatie chaotisch. „De telefoon staat hier roodgloeiend. Er zijn grote melkveebedrijven geblokkeerd omdat er met één dier iets mis is in de registratie. Vaak is daar een simpele verklaring voor.”

De RVO was vrijdagmorgen niet bereikbaar voor commentaar.