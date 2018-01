Boze bezorgers Deliveroo naar Brussel

Ruim dertig Nederlandse Deliveroo-bezorgers demonstreren zaterdag in Brussel tegen hun werkgever, meldt vakbond FNV Jong. Ze steunen daar hun collega’s in Brussel, die al de hele week het werk neerleggen uit protest tegen de beslissing van Deliveroo om van alle bezorgers zzp’ers te maken. Ook bezorgers uit Duitsland, Frankrijk en Italië worden in Brussel verwacht.

Ook in Nederland heeft Deliveroo besloten voortaan alleen nog met maaltijdbezorgers die zzp’er zijn te werken. Voorheen was een deel van hen in vaste dienst. De bezorgers protesteren daar al enige tijd tegen en verenigden zich onder andere in een bij de FNV aangesloten vakbond. Met steun van de PvdA spande een Deliveroo-bezorger deze week een rechtszaak aan tegen het van oorsprong Britse bedrijf.

Zondag staken Nederlandse Deliveroo-bezorgers ook in Utrecht. Ze hebben daar restaurants gevraagd om uit solidariteit geen bestellingen aan te nemen via Deliveroo tijdens de staking.