Boze belegger klaagt vergaderapp Zoom aan

Zoom Video, het bedrijf achter de momenteel razend populaire app voor videovergaderingen, is aangeklaagd wegens vermeende fraude. Een aandeelhouder beschuldigt de techonderneming ervan zwakke plekken in de beveiliging van de software te hebben verzwegen.

De belegger Michael Drieu beweert dat onthullingen over gaten in de beveiliging hun weerslag hebben gehad op de waarde van aandelen. Niettemin zijn aandelen in Zoom op dit moment bijna 70 procent meer waard dan begin dit jaar. Nu veel mensen door het nieuwe coronavirus thuis moeten werken, weten tientallen miljoenen mensen de app te vinden.

Drieu verwijt Zoom geen open kaart te hebben gespeeld over zwakheden in de versleuteling van de videogesprekken. Onlangs wees de onderzoeksgroep CitizenLab erop dat daar veel aan mankeert, waardoor afluisteren relatief gemakkelijk zou zijn. Eerder leidde het nieuws dat Zoom ongemerkt gegevens naar Facebook stuurt tot bezorgdheid.

Topman Eric Yuan bood begin deze maand publiekelijk zijn excuses aan voor privacy- en beveiligingsproblemen. „We erkennen dat we tekort zijn geschoten op het vlak privacy, volgens de maatstaven van de gemeenschap en die van onszelf.” Hij weet de tekortkomingen aan de stormachtige groei van de app. Waar in december vorig jaar nog maar 10 miljoen mensen de app dagelijks gebruikten, waren dat er in maart 200 miljoen.