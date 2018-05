Bouwsector wil miljoen nieuwe woningen

De bouwsector is van plan tot 2030 een miljoen nieuwe woningen te bouwen. Zij willen hier komende 10 tot 15 jaar 200 miljard euro in investeren. Daarvoor willen ze gezamenlijk optrekken met de overheid, meldt De Telegraaf.

Dat staat in een investeringsstrategie die veertien kapitaalkrachtige projectontwikkelaars, beleggers en bouwbedrijven zijn overeengekomen en die donderdag door de brancheorganisatie van projectontwikkelaars Neprom wordt overhandigd aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

De initiatiefnemers willen samen met de overheden nieuwe, duurzame woongebieden aanwijzen. Neprom pleit voor één groot ruimtelijk plan. „Voorwaarde voor de bouw van een miljoen woningen, is dat de overheid zelf ook fors gaat investeren”, zegt Bart van Breukelen, voorzitter van Neprom in de krant. „Onder meer in infrastructuur en in de noodzakelijke sanering van milieubelastende bedrijfsactiviteiten in de steden en stedelijke regio’s.”