Bouwers vragen Koolmees om verlengen loonkostenregeling

Verschillende soorten ondernemers in de bouw willen dat de tijdelijke tegemoetkoming in loonkosten wegens de coronacrisis wordt verlengd. In een brief aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) vragen ze om een verlenging van de deadline tot na 31 mei voor de zogeheten NOW-regeling.

Om in aanmerking te komen voor de looncompensatie, moeten ondernemers aantonen dat ze 20 procent aan omzet hebben verloren door de coronacrisis. Bouwers hebben nu nog redelijk veel werk, maar verwachten dat de stroom aan nieuwe opdrachten na 31 mei en de zomervakantie door de economische neergang zal opdrogen. Ze vrezen daarom niet meer in aanmerking te komen voor steun als ze wel in de problemen komen.

De brief is verstuurd namens meerdere kleine belangenorganisaties voor ondernemers in de bouw, afbouw, infra en onderhoudswerk. Het gaat om de organisaties AFNL-NOA, Cumla en OnderhoudNL. Het kabinet heeft eerder al aangegeven snel met meer duidelijkheid te willen komen over een tweede steunpakket voor noodlijdende bedrijven.

De briefschrijvers doen ook nog suggesties voor aanpassingen bij nieuwe steunprogramma’s voor loonkostencompensatie. Zo zou het voor bouwbedrijven nuttiger zijn als de maatstaf voor steun zou zijn gebaseerd op de daling van brutomarges in plaats van de omzet, aldus de organisaties. Zij kunnen door de virusuitbraak namelijk te maken krijgen met sterk stijgende kosten, terwijl de opbrengsten gelijk blijven.