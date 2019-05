„Bouwers in New York het duurste uit”

New York is ’s werelds duurste stad om in te bouwen. Ook aan bouwprojecten in San Francisco en Hongkong hangt een stevig prijskaartje. In Europa zijn Kopenhagen en Genève de prijzigste steden. Dat concludeert advies- en ingenieursbureau Arcadis in een wereldwijde studie.

Rotterdam en Amsterdam staan respectievelijk op plekken 57 en 58, lager dan Parijs, Brussel en Berlijn. De goedkoopste steden bevinden zich bijna uitsluitend in Azië. Volgens Arcadis zijn de verschillen in bouwkosten in de duurste steden in vergelijking met vorig jaar in doorsnee wat kleiner geworden.

Naast materiaalkosten scharen onderzoekers bij Arcadis ook de loonkosten van aannemers onder de bouwkosten. Deze worden beïnvloed door de gemiddelde kosten van levensonderhoud in een stad zoals de prijzen van voedsel en de gezondheidszorg. Daarnaast verschillen steden in het type machines en technieken die nodig zijn voor de bouw, met uiteenlopende kosten tot gevolg.