Bouwers en boeren: Nederland woensdag op slot

Ook al verbood de kortgedingrechter dinsdagmorgen blokkades bij distributiecentra, het brengt boeren en bouwers niet van hun plan af om woensdag grootschalige acties te houden. „Nederland gaat op slot.”

Wat gaat er woensdag precies gebeuren? Die martelende onzekerheid werkt op de zenuwen. De politie luistert actievoerders af om er achter te komen wat de precieze plannen zijn. Supermarkten vrezen dat hun winkels zo vlak voor Kerst niet meer bevoorraad worden vanwege blokkades van distributiecentra.

Automobilisten vragen zich af hoe vroeg ze woensdag moeten vertrekken omdat de bouwers tijdens de ochtendspits langzaamaanacties houden.

Hele land

Zeker is wel dat de acties woensdag door het hele land merkbaar zijn. Op Whatsapp circuleert een plaatje van de Nederlandse vlag met daarin de tekst: ”Woensdag 18 december. Nederland gaat op slot.”

In een uitgelekte brief van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) staan 44 distributiecentra in heel Nederland genoemd als mikpunt. Veelbesproken voorman Mark van den Oever noemt de supermarkten een „club die ons al 30 jaar afscheept met prijzen die onze kosten niet dekken, ons hun eisen oplegt en zelf gigantische winsten opstrijkt.”

De voorzieningenrechter in Lelystad verbood dinsdagmorgen het blokkeren van de distributiecentra. FDF mag de bevoorrading van supermarkten niet platleggen. Als de actiegroep dat wel doet, moet het een dwangsom van 100.000 euro per locatie betalen. FDF zei maandag zich in te zetten „om de locaties zo min mogelijk te hinderen.”

Maar wat als zich woensdag bij een distributiecentrum zo’n 200 tot 1500 betogers met tractoren melden? Dan wordt het erg lastig om hinder te voorkomen.

Groepjes

Organisator Bart van Dijk van het zogeheten Verzamelpunt Barneveld zegt ook niet te weten wat er woensdag precies gaat gebeuren. „Morgenochtend om 6.00 uur kan ik je meer vertellen. Dan krijgen we instructies. We delen ons op in groepjes. Waar veel mensen nodig zijn, sturen we een grote groep, waar er weinig nodig zijn, een kleine groep.”

Van Dijk vindt de onrust en onzekerheid over de huidige acties prachtig. „Hoe meer, hoe beter. Het zorgt alleen maar voor meer aandacht voor ons protest.” Boeren en bouwers protesteren tegen het kabinetsbeleid rond stikstofuitstoot en PFAS-normen. Van Dijk adviseert burgers woensdag thuis te blijven. „Maar ook daar is de kans groot dat ze iets van de acties zullen merken.”

Voorzitter Jelco Beijer van de stichting Bouw in Verzet zei dinsdag in De Gelderlander dat het woensdag „een dag wordt om nooit meer te vergeten.” Volgens hem hebben honderden actievoerders uit de bouwsector zich gemeld om langzaam te gaan rijden op snelwegen en regionale wegen.

Veel ontevreden boeren en bouwers blijven thuis woensdag. „Het gaat mij nu een stap te ver”, vertelde een actievoerder die wel met vorige protesten meedeed. Ook de stichting Grond in Verzet doet niet mee woensdag.

Bidden

Twee agrariërs, Peter de Hoop en Albert van der Heide, zijn een alternatieve actie begonnen. Ze roepen christenen op om woensdag te gaan bidden. „Voor wijsheid en bovennatuurlijke creativiteit voor onze landbouwminister Carola Schouten en andere regeerders. En ook voor onze boeren en om gerechtigheid voor hun gezinnen en bedrijven.”

FDF: Zie af van acties bij distributiecentra en supermarkten

Boeren mogen bevoorrading supermarkten niet platleggen