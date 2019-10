Bouwers eisen snelle oplossing bij protest

De sfeer op het Malieveld in Den Haag was woensdagmorgen gemoedelijk. Bouwers staan niet alleen in hun protest, dat is duidelijk.

De initiatiefnemers hadden opgeroepen om zo veel mogelijk met het openbaar vervoer naar Den Haag te komen. Bij het officiële openingsmoment om 10 uur, was het Malieveld nog lang niet vol. Vanaf het podium werd gezegd dat veel demonstranten met speciaal ingezette bussen onderweg zijn, maar dat ze in de file staan.

Ondanks dat staan er al honderden oranje vestjes op het terrein. De sfeer is gemoedelijk. Onderling wordt er veel gepraat en er wordt ook gratis koffie uitgedeeld. „Er is hier nu een goede sfeer en alles loopt gestructureerd”, vertelt een politieagent. Hij verwacht dat dit ook zal blijven vandaag.

De protestactie trekt allerlei hardwerkende mensen naar Den Haag. Zo is er ook een stukadoorsbedrijfje uit Volendam aanwezig. Ze zijn er om hun steun te betuigen aan de bouwbedrijven. „Maar wij kunnen zomaar de volgende zijn die door nieuwe regelgeving worden getroffen”.

Er is ook een man uit het Friese Appelscha op het terrein. „Ik kom niet uit de sector, maar ik ben wel solidair. We willen zoveel mogelijk rumoer maken zodat ze in Den Haag wakker worden.”

Graafmachines

Dinsdagavond waren de eerste tientallen bouwmachines al vertrokken richting het Malieveld. De rest zou in de loop van woensdagochtend volgen. De organisatie sprak de verwachting uit dat er uiteindelijk zo’n duizend stuks bouwmaterieel geplaatst zullen worden.

Er zijn veel verschillende soorten bouwmachines te zien in Den Haag. Vooral graafmachines, maar ook speciewagens, kiepwagens en vrachtauto’s zijn te zien. Daarbij staan er nog enorme hijskranen op het terrein opgesteld. Naast de vele bedrijven zijn ook brancheorganisaties van de partij.

Jan Boeve, directeur van Transport Logistiek Nederland, wil met de actie de politiek tot een snelle oplossing dwingen. „Het water staat ons nu echt aan de lippen. Het kabinet heeft het hier nog over noodmaatregelen, maar we willen dat ze overgaan op structurele maatregelen. Het kabinet moet het nu echt met een oplossing komen. Anders staan we hier over een tijdje weer.”

Eerder deze week zei staatsecrataris Van Veldhoven dat ze voor 1 december meer duidelijkheid wil hebben over het versoepelen van de PFAS-regels. Volgens Boeve is dat veel te laat. „We willen veel eerder een oplossing hebben.”

Niels Wensink, woordvoerder van Bouwend Nederland, kan zich hier bij aansluiten. „We willen bereiken dat het kabinet vandaag nog met een oplossing komt om alles weer vlot te trekken. De bouw ligt onnodig stil. Ik denk dat de politiek nu wel ziet dat het echt serieus is. Er zou ook niet zo’n grote opkomst zijn als de mensen hier niet zo bezorgd over zouden zijn.”

De twee initiatiefnemers Klaas Kooiker en Arnold Tuytel spreken, nadat het programma net is begonnen, het publiek toe. „Vandaag is een unieke dag”, aldus Tuytel. „We willen laten zien dat we nette mensen zijn. Wij ruimen straks ook onze rotzooi op. We roepen de politiek op om ook hun rotzooi op te ruimen.”

Maxime Verhagen, directeur van Bouwend Nederland, maakte daarna zijn opwachting op het podium.

De oud CDA-politicus gaf aan het wachten „zat” te zijn. „We kunnen niet accepteren dat Nederland op slot gaat. Het is niet te accepteren dat duizenden mensen moeten wachten op hun woningen en dat er zoveel projecten stilliggen. Wij zijn niet de oorzaak van het probleem, maar wel de dupe.”

Files

Aan het eind van de ochtend stonden demonstranten nog steeds vast op de snelwegen. Klaas Kooij was niet blij met de politieblokkades op de A12. „Dit hadden we niet afgesproken.” Desondanks ging het programma gewoon door. De ministers Schouten en Wiebes spraken de menigte toe.