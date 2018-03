Bouwer Züblin niet meer in race om EMA

Bouwbedrijf Dura Vermeer gaat waarschijnlijk het geplande nieuwe hoofdkwartier van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam bouwen. Züblin, de andere kandidaat voor de klus, heeft zich teruggetrokken. Dat heeft een bestuurder van die bouwer gezegd in Het Parool.

Een van de redenen waarom Züblin geen brood meer ziet in het project is de strakke deadline. „Wij hebben ons teruggetrokken vanwege een combinatie van factoren, waaronder tijd”, verklaarde Theo Broere, manager bij Züblin Nederland, in de krant. Met de overgebleven kandidaat Dura Vermeer moet overigens nog een contract worden getekend.

De komst van het kantoor naar Amsterdam is nog niet helemaal een gelopen race. Italië en de stad Milaan vechten de toewijzing aan, omdat ze het nu nog in Londen gevestigde agentschap zelf graag willen hebben. Ook in het Europees Parlement vindt nog een formele stemming plaats.

Het EMA moet uiterlijk in maart volgend jaar naar Nederland zijn verhuisd, omdat de Britten dan de Europese Unie verlaten. Het nieuwe kantoor aan de Zuidas is waarschijnlijk pas later in 2019 klaar. Daarom betrekken de werknemers van het EMA eerst een ander gebouw bij treinstation Amsterdam Sloterdijk.