Bouwer Van Wijnen in handen van investeerder HAL

HAL neemt bouwbedrijf Van Wijnen over. De investeerder trekt daarvoor samen op met het management van de bouwer. Hoeveel HAL neertelt voor Van Wijnen is niet bekendgemaakt.

Van Wijnen bouwt onder meer woningen en bedrijfspanden. Verder is het gebouw actief als projectontwikkelaar en voert het renovatieprojecten uit. Vorig jaar had het bedrijf een omzet van 962 miljoen euro. Bij de in 1907 opgerichte bouwer werken ongeveer 1800 mensen. Van Wijnen heeft zijn hoofdkantoor in Baarn en heeft nog 23 andere vestigingen door heel Nederland.

HAL is ontstaan na de verkoop van rederij Holland-Amerika Lijn aan het Amerikaanse Carnival. De opbrengsten daarvan werden gebruikt om te gaan investeren. HAL heeft inmiddels belangen in bedrijven als baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, oliedienstverlener SBM Offshore en tankopslagbedrijf Vopak. Via dochteronderneming Broadview heeft HAL ook nog belangen in energiebedrijven en ondernemingen die bouwmaterialen maken.

Verder is de investeerder grotendeels eigenaar van optiekbedrijf GrandVision, waar onder meer Pearle en Eye Wish onder vallen. Dat belang wordt momenteel overgenomen door de Frans-Italiaanse brillenreus Essilor-Luxottica.

De overname van Van Wijnen moet nog wel goedgekeurd worden door de mededingingsautoriteiten.