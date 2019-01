Bouwer uienmachines maakt doorstart

De op 15 januari failliet verklaarde machinebouwer Eqraft in Emmeloord maakt een doorstart. Curator Bas van Dijen maakte dinsdag bekend dat uiensorteerbedrijf MSP Onions in het Zeeuwse Nieuwdorp de boedel overneemt.

Eqraft ontwikkelt machines voor het sorteren, verwerken en verpakken van uien en aardappelen. Met name in de uienhandel is Eqraft een begrip, stelt Van Dijen. Het bedrijf heeft sorteerbedrijven en exporteurs in binnen- en buitenland als klant. Die reageerden geschokt op het faillissement.

Een kortstondige crowdfundingsactie van enkele handelsbedrijven leverde in enkele dagen tijd voldoende toezeggingen op om een gezamenlijk bod uit te brengen. De initiatiefnemers wilden het intellectuele eigendom en de service voor de sector behouden. Een op te richten stichting zou de rechten moeten gaan beheren. MSP Onions deed niet aan de actie mee maar bracht een eigen bod uit.

Uienbranche probeert machinefabrikant te redden

Volgens de curator was er veel interesse voor overname van de activiteiten van Eqraft. Hij voerde met meerdere partijen onderhandelingen over een doorstart. De curator is positief over de uitkomst. „De doorstart biedt naast een goede opbrengst voor de boedel de beste mogelijkheden voor continuïteit en werkgelegenheid”, zo laat hij weten.

In Nieuwdorp bouwt MSP Onions een hypermodern sorteer- en pakstation. Eqraft ontwikkelt daarvoor optische sorteermachines, een novum in de uienbranche.

Jaap Wiskerke, een van de initiatiefnemers van de crowdfundingsactie, is tevreden dat de machinebouwer uit Emmeloord een doorstart maakt, al is het dan niet onder de vlag van de sector. „Ze geven aan dat de service voor iedereen gelijk blijft. Dat is het belangrijkste.”