Bouwer Heijmans keert over 2019 toch geen dividend uit

Bouwer Heijmans keert vanwege de coronacrisis toch geen dividend uit over boekjaar 2019. Volgens de beursgenoteerde onderneming is de impact van de crisis op de resultaten dit jaar ongewis. Met het oog op de onduidelijke vooruitzichten is het eerdere voorstel ingetrokken.

Het intrekken van het dividendvoorstel is volgens topman Ton Hillen geen fijne maatregel. „Juist nu we hadden voorgesteld om na een moeilijke periode het dividend weer te hervatten. De voornaamste les die ik zelf uit onze eigen crisisjaren 2016-2017 heb geleerd, is dat vroegtijdig acteren essentieel is”, zei hij. „Op dit moment hebben we simpelweg onvoldoende zicht op hoe lang en hoe hevig het coronavirus ons bedrijf gaat beïnvloeden.”

Volgens Hillen is Heijmans dit jaar goed begonnen. Tot op heden zijn omzet en resultaat in lijn met de verwachtingen. Ook de orderportefeuille is volgens hem nog op een goed niveau. Heijmans verwacht dat de gevolgen van de overheidsmaatregelen om de crisisuitbraak in te dammen in de komende weken voelbaar zullen worden. Het sluiten van sommige Europese grenzen, het deels wegvallen van buitenlandse werknemers en de stagnerende toevoer van materialen zullen volgens de onderneming impact hebben op de productiviteit.

Heijmans meldde tevens dat de aandeelhoudersvergadering op 15 april in gewijzigde vorm doorgaat, waarbij het agendapunt over het dividendvoorstel is geschrapt. De onderneming heeft een aantal maatregelen genomen om de vergadering op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden met minimale kans op infectierisico’s.