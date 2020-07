Bouwer BAM vindt nieuwe topman bij verfreus AkzoNobel

BAM wil Ruud Joosten benoemen als topman van het bouwbedrijf. Hij moet de opvolger worden van Rob van Wingerden die eerder dit jaar vertrok. Joosten is nu nog operationeel directeur van verfreus AkzoNobel.

Momenteel is Frans den Houter interim-topman van BAM. Na de benoeming van Joosten zal hij zijn rol als louter financieel directeur weer oppakken. Het is de bedoeling dat Den Houter en Joosten per 1 september dit jaar het bestuur van BAM vormen.

De aanstelling van Joosten is nog wel afhankelijk van de goedkeuring van de aandeelhouders. Die komen daarvoor op 24 augustus bijeen. Joosten moet voor een periode van vier jaar worden benoemd. De centrale ondernemingsraad heeft al zijn goedkeuring gegeven.

Harrie Noy, voorzitter van de raad van commissarissen van BAM erkent dat Joosten in turbulente tijden naar BAM komt. De bouwer kwam vorige week met een winstwaarschuwing op de proppen, onder meer door de problemen als gevolg van de coronacrisis. Verder kondigde het bedrijf aan het onderdeel BAM International te zullen afbouwen. De crisis zal ook impact hebben op de tweede jaarhelft van 2020.

Het is niet voor het eerst dat BAM een tegenvaller te verwerken kreeg. Negatieve uitschieter daarbij is het sluisproject in IJmuiden dat veel duurder uitvalt dan geraamd. Ook opdrachten in Duitsland en een project in het Midden-Oosten vielen duurder uit dan geraamd. De afgelopen jaren werd in bestuurlijk en strategisch opzicht al flink wat veranderd. Maar dat leidde vooralsnog niet tot duidelijke verbeteringen.

Noy benadrukt dat met Joosten een doorgewinterde en zeer effectieve bestuurder wordt voorgedragen. „Belangrijk voor BAM is zijn bewezen trackrecord in transformatieprogramma’s, waarmee hij organisaties verbeterde, evenals hun operationele prestaties en marges”, zei hij. Joosten zelf noemt BAM een „iconisch bedrijf” met een groot potentieel en sterke capaciteit. Voor hem rest naar eigen zeggen nu de taak het bedrijf een succesvolle toekomst te brengen.