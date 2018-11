Bouwer BAM onderuit op Damrak

Bouwconcern BAM was donderdag een grote verliezer op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten het aandeel ruim 6 procent lager na een tegenvallend kwartaalbericht. Elders in Europa kwamen meer grote bedrijven met cijfers. Het algehele beurssentiment was licht negatief.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot een fractie lager op 528,48 punten. De MidKap, met daarin BAM, zakte 1,2 procent tot 745,94 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt leverden tot 0,5 procent in. Londen won wel 0,4 procent.

BAM eindigde bijna onderaan in de MidKap. Alleen vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties, dat ex dividend noteerde, sloot lager met een min van 8,4 procent. Volgens analisten van KBC was het resultaat van BAM aan de zwakke kant. Het bouwconcern kwam tevens met een miljoenenafschrijving, omdat de waarde van gronden die grenzen aan een groot windmolenpark flink is teruggebracht.

Ook het kleinere fonds Sif gaf een kijkje in de boeken. De funderingsspecialist zette in het derde kwartaal een negatief resultaat in de boeken en verloor ruim 6 procent. Curetis leverde 7,5 procent in. Het Duitse biotechnologiebedrijf haalde veel minder op dan verwacht met een private plaatsing van aandelen.

In de aanloop naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag werd de AEX aangevoerd door de financiële fondsen, met als uitschieter ABN AMRO dat 3,9 procent won. Tankopslagbedrijf Vopak sloot de rij met een min van 2,7 procent.

Buiten Nederland was er onder meer aandacht voor Bpost. Het Belgische postbedrijf daalde bijna 11 procent in Brussel na tegenvallende resultaten. Branchegenoot PostNL verloor in Amsterdam bijna 5 procent.

In Parijs vielen de resultaten van cateraar Sodexo (plus 5,6 procent) in de smaak bij beleggers. In Frankfurt werd het kwartaalbericht van Commerzbank eveneens beloond met een plus van meer dan 5 procent. De Italiaanse bank UniCredit zakte in Milaan juist bijna 4 procent na tegenvallende cijfers.

De euro was 1,1416 dollar waard, tegen 1,1464 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 61,07 dollar. Brentolie daalde 1,2 procent in prijs tot 71,23 dollar per vat.