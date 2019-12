Bouwend Nederland: niet betrokken bij acties

Bouwend Nederland roept de politiek op om leiderschap te tonen „door de bouw en infrasector snel weer vlot te trekken”. De lobbyclub benadrukt verder niet betrokken te zijn bij de protestacties van boeren en bouwers. Het protest gaat uit van stichting Bouw in Verzet, die protesteert tegen het PFAS- en stikstofbeleid.

De belangenvereniging zegt te begrijpen dat de emoties hoog oplopen, maar „geeft hierbij de voorkeur aan publieksvriendelijke acties”. Volgens Bouwend Nederland laten de protesten „wederom zien dat de problemen zeer urgent zijn en de tijd dringt.” De lobbyclub wil dat de regering een drempelwaarde voor stikstofdepositie invoert, samen met een PFAS-norm voor het gebruik van grond onder oppervlaktewater.

Door actievoerende boeren en bouwers is het woensdag in de regio druk op de weg. Normaal gesproken staat er op een drukke woensdagochtend in totaal 250 kilometer file, nu was dat 450 kilometer. Volgens de ANWB stond het in het noorden vooral vast rond Groningen, Assen, Meppel.

Op verschillende plekken in het land verzamelen zich actievoerders die meedoen aan acties van bouwers. Bouw in Verzet heeft een aantal plaatsen aangewezen waar ze zich in de ochtend willen verzamelen om vanaf daar verder te trekken. Het gaat om Alkmaar, Apeldoorn, Assen, Berkel en Rodenrijs, Born, Helmond en Tilburg, meldt de actiegroep op Facebook.