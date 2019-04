Bouwconcern Dura Vermeer voert winst flink op

Dura Vermeer heeft zijn winst afgelopen jaar stevig opgevoerd. Het bouwconcern leverde veel meer woningen op ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook werkte Dura Vermeer aan prestigieuze projecten als het nieuwe hoofdkantoor van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam en het Unilever Foods Innovation Center in Wageningen.

De totale opbrengsten gingen vooruit van bijna 1,2 miljard naar ruim 1,3 miljard euro. Zowel bij de divisie Bouw en Vastgoed als bij de divisie Infra verbeterde de resultaten. Onder de streep bleef 26,1 miljoen euro winst over, tegen 17,1 miljoen euro in 2017. Het concern leverde alles bij elkaar 3737 woningen op. Dat komt neer op een stijging van 66 procent.

Afgelopen jaar startte Dura Vermeer een aantal nieuwe projecten, zoals een kantoor voor chemiebedrijf Dupont in Leiden, woningbouw op het Floriadeterrein in Almere en de renovaties van ING Plaza in Amsterdam en het Erasmus MC in Rotterdam.

Dura Vermeer rekent ook voor het lopende jaar op een hogere omzet en winst.