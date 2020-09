Bouwconcern BAM schrapt mogelijk honderden banen

Bouwconcern BAM schrapt vanwege de coronacrisis waarschijnlijk honderden banen. Het bedrijf heeft een grote reorganisatie aangekondigd, maar gaat nog in overleg met ondernemingsraden en vakbonden over het precieze aantal arbeidsplaatsen.

In totaal telt BAM ongeveer 18.000 medewerkers. Het Nederlandse bedrijf is in meerdere landen actief. BAM verwacht dat dit programma zal zorgen voor kostenbesparingen van 100 miljoen euro per jaar, wat de winstgevendheid structureel moet verbeteren. Het bedrijf hoopt de ingrepen in de komende zes maanden te uit te voeren, waardoor de kosten volgend jaar al omlaag zullen gaan.

Topman Ruud Joosten, die begin september aantrad bij het bedrijf, verwijst in een toelichting naar de teleurstellende resultaten over het eerste halfjaar. BAM werd onder meer geraakt door de coronacrisis, die de effectiviteit op de bouwplaats en het vertrouwen geen goed doen. Door de coronamaatregelen kwamen er ook bouwwerkzaamheden tijdelijk stil te liggen. Daarnaast kampt de onderneming met verliezen bij BAM International en andere problemen.

„Hoewel dit een pijnlijke beslissing is voor de betreffende medewerkers, is het een noodzakelijke stap om de financiële prestaties van BAM te verbeteren”, geeft Joosten aan. Zijn voorganger Rob van Wingerden vertrok eerder dit jaar onverwachts bij de grootste bouwonderneming van Nederland. Onder zijn bewind ging BAM de mist in met diverse klussen. Zo vielen de kosten voor sluisproject OpenIJ bij IJmuiden vele malen hoger uit dan begroot. Naast die probleemprojecten kreeg BAM net als sectorgenoten te maken met de PFAS- en stikstofkwestie, nadat de Raad van State vorig jaar het Nederlandse stikstofbeleid ongeldig verklaarde.

Vakbond FNV reageert teleurgesteld op de aankondiging, maar benadrukt daarbij dat er inhoudelijk nog niet veel bekend is. De bond hoopt dat gedwongen ontslagen zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. CNV geeft in een eigen reactie aan dat er over het nut en de noodzaak van de ingreep op dit moment niet zoveel twijfel bestaat. Het was al langer bekend dat BAM het erg moeilijk had. Wel wil de bond zich er hard voor maken dat er een goed sociaal plan komt.

Ook analisten wachten nog op meer informatie van BAM. Marktvorsers van ING schatten op basis van het genoemde besparingsbedrag dat er mogelijk circa 1000 arbeidsplaatsen geschrapt moeten worden. Beleggers leken woensdag positief over de stap. Het aandeel BAM stond in de loop van de ochtend stevig in de plus op de beurs in Amsterdam.