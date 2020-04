Bouwconcern BAM maakt ’s werelds eerste elektrische wals

Bouwconcern BAM heeft naar eigen zeggen ‘s werelds eerste elektrische wals gemaakt en in gebruik genomen. Een ouder model, dat aan een opknapbeurt toe was, is in de werkplaats van het materieelbedrijf van BAM in anderhalf jaar elektrisch gemaakt.

Deze week kon de uitstootvrije wals, die meer dan 10 ton weegt, al meteen aan de slag bij dochter BAM Infra Nederland voor een project voor de gemeente Almere. Andere projecten volgen snel. BAM zegt met deze elektrische wals een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstelling van zijn opdrachtgevers door schoner te bouwen.

Ten opzichte van de oorspronkelijke dieselmotor van de wals scheelt de aanpassing zo’ n 7 liter brandstof per uur, oftewel circa 73 liter per dag. Met de elektrische wals bespaart BAM daardoor zo’n 236 kilogram aan uitstoot van CO2 per dag. Op jaarbasis met 180 draaidagen komt dat neer op ruim 42.000 kilo. Op volgeladen accu’s is de wals acht uur inzetbaar. Volgens BAM zijn de accu’s na drie tot vijf uur laden weer helemaal vol.