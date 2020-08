Bouwbedrijf Heijmans wil ‘werkbare stikstofnorm’

Bouwbedrijf Heijmans wil een landelijk werkbare stikstofnorm. Door de coronapandemie is de stikstofdiscussie naar de achtergrond gedrongen. „Zorgelijk”, noemt topman Ton Hillen dat. „Tot op heden lijkt de bouw als enige getroffen door de uitspraak van de Raad van State vorig jaar, met vertraagde vergunningen en vertraagde tenders van grote infra-projecten.”

Hillen voorziet nog meer vertragingen in de infrasector. Onderhoud en renovatie zal door blijven gaan, maar grote infraprojecten moeten doorgang blijven vinden, vindt hij. Daar moet dan wel een consistent beleid voor komen, zei hij tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers in Amsterdam. De eerder aangekondigde verandering in de huidige geluidsnorm kan ook roet in het eten gooien van woningbouw. „Woningen die betaalbaarder moeten worden, komen onder druk te staan en huizenprijzen zullen dan stijgen.” Het kabinet haalt zo haar doelstellingen van 1 miljoen woningen in 2030 niet, zegt Hillen.

Over het eerste half jaar kan het bouwbedrijf tevreden zijn, met gestegen omzet en een orderboek op niveau met 2 miljard euro. „We staan er best goed voor.” Heijmans heeft geen aanspraak hoeven maken op maatregelen van de overheid, zoals NOW-regelingen of uitstel van het betalen van belastingen. De productiviteit bleef op peil en ligt nu zelfs boven het niveau van vorig jaar. De bevoorrading en het transport was door minder files efficiënter en er zijn geen projecten stilgevallen.

Maar ook bij Heijmans sloeg corona toe. Eén medewerker is aan de gevolgen van het virus overleden, een tiental medewerkers heeft op de intensive care gelegen. Mede daardoor lag het ziekteverzuim daarom op tien procent dit jaar, een ruime verdubbeling ten opzichte van het gemiddelde van 4,5 tot 5 procent per jaar. Hillen benadrukt het belang van bewustzijn. „Juist in deze tijd, waarin een deel van Nederland denkt dat het virus zal overwaaien. We moeten het virus in acht blijven nemen.”

Voor de rest van het jaar is Hillen positief. „Het huis is goed op orde, door alle maatregelen die we eerder al namen.” Er liggen ook geen overnames of activiteiten in het buitenland in het verschiet. In 2016 verkocht Heijmans al de buitenlandse activiteiten en legde de focus op Nederland. Voor aandeelhouders zijn de vooruitzichten eveneens eventueel positief. Als alle resultaten goed blijven, kan Heijmans over dit jaar misschien alsnog dividend uitkeren, aldus Hillen.