Bouwbedrijf Heijmans komt eerste halfjaar goed door

Bouwbedrijf Heijmans is het eerste halfjaar goed doorgekomen ondanks de coronacrisis. De beursgenoteerde onderneming wist zowel de omzet als het bedrijfsresultaat met ruim een tiende op te krikken. Daarbij bleef de orderportefeuille met 2 miljard euro op een goed niveau, aldus het bedrijf.

„Natuurlijk ondervinden ook wij hinder van Covid-19, in het bijzonder omdat materialen en arbeid afkomstig van buiten Nederland moeilijker beschikbaar zijn geweest”, zegt topman Ton Hillen. Maar volgens hem zijn er zijn geen projecten stilgevallen en ook de beschikbaarheid van mensen en materialen kreeg Heijmans „linksom of rechtsom” geregeld.

Projecten in de zogeheten utiliteitsbouw hadden nog het meeste last. Zo wordt een project voor de nieuwe rechtbank in Amsterdam (NACH) geconfronteerd met een vertraagde oplevering, onder meer door de tijdelijke uitval van buitenlandse werknemers. De extra kosten die dit met zich meebrengt zijn in de resultaten meegenomen.

Wat volgens Hillen in de voorbije periode meehielp is dat Heijmans afgelopen jaren al veranderingen heeft doorgevoerd en scherpe keuzes heeft gemaakt. „Onze inspanningen en koerswijziging werpen hun vruchten af.” De halfjaaropbrengsten liepen op tot 839 miljoen euro en het bedrijfsresultaat kwam uit op 41 miljoen euro. Onder de streep bleef er net als een jaar eerder 15 miljoen euro winst over.

Vooral met infrastructurele projecten deed het bedrijf dit keer goede zaken. Voor de lange termijn is hier echter wel zorg en onduidelijkheid, als gevolg van het overheidsbeleid voor de stikstofproblematiek. Heijmans ziet de in juli aangekondigde tegemoetkoming van de overheid op het gebied van stikstofemissies als een eerste stap voor de korte termijn.

De Brabantse onderneming, waarvan de geschiedenis teruggaat tot stratenmaker Jan Heijmans uit de jaren twintig van de vorige eeuw, is tevens actief in het vastgoed en de woningbouw. Van januari tot en met juni kwam het aantal verkochte woningen uit op 1075, wat min of meer in lijn is met een jaar terug.

Heijmans geeft verder aan dat de impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering onzekerheden met zich meebrengt. De snelheid waarmee het economisch herstel zich ontwikkelt, is relevant voor de vooruitzichten op de middellange termijn. Voor heel 2020 rekent het bouwbedrijf voorlopig op een omzet en bedrijfsresultaat die minimaal gelijk zijn aan vorig jaar.