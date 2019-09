Bouwbedrijf Ballast Nedam ligt goed op koers om zijn doelstellingen voor dit jaar te behalen. De onderneming is tevreden over haar prestaties in de eerste helft van het jaar en denkt die door te kunnen zetten in de komende jaarhelft.

Ballast Nedam verwacht een omzetgroei van 15 procent op jaarbasis tot meer dan 850 miljoen euro en een positief bedrijfsresultaat. Dat is volgens het bedrijf haalbaar dankzij „een sterk en gezond” orderboek dat inmiddels ruim 1,6 miljard euro aan opdrachten telt. In de eerste helft van het jaar stegen de opbrengsten tot bijna 360 miljoen euro. Een jaar geleden was dat nog 299 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 12,3 miljoen euro. In dezelfde periode in 2018 was dat nog een negatief bedrag.

De marktomstandigheden zijn volgens het bouwbedrijf grotendeels positief. De enige tegenvaller betreft de prijzen voor materialen en aannemers, die de laatste tijd sterk stijgen.