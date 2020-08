Bouw ziet omzet dalen in tweede kwartaal

Bouwbedrijven hebben in het tweede kwartaal minder omzet behaald door de effecten van de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het voor het eerst sinds 2014 dat de opbrengsten in de bouw krimpen. Het aantal bouwvergunningen dat werd verleend steeg wel en ook lag de bouwsom voor nieuwbouw en verbouwingen van woningen fors hoger.

De opbrengsten in de bouw daalden in het tweede kwartaal met 1,6 procent vergeleken met een jaar eerder. Bij middelgrote bouwbedrijven met tien tot honderd werknemers in onder meer de grond-, water- en wegenbouw vielen de grootste klappen. Die ondernemingen verloren gemiddeld 16 procent omzet.

Voor bijna 15.000 woningen werd een vergunning verleend. Dat is ruim 8 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2019. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een graadmeter voor de hoeveelheid woningen die in de toekomst gebouwd gaan worden. De gemiddelde doorlooptijd vanaf een vergunningverlening is ongeveer twee jaar.