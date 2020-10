Bouw vreest ontslaggolf door stikstofbeperkingen

Bij bouwbedrijven dreigt een kaalslag doordat het Rijk er na anderhalf jaar nog steeds niet in is geslaagd om stikstofruimte voor nieuwe infrastructuurprojecten te creëren. Hiervoor waarschuwen voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland, voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland en voorzitter Bernard Wientjes van de Bouwagenda in Het Financieele Dagblad.

Door stikstof komen er minder infraprojecten op de markt omdat er geen vergunningen worden verleend. Volgend jaar zullen de opdrachten daardoor opdrogen, temeer omdat lagere overheden inmiddels ook het mes zetten in wegenonderhoud en -aanleg vanwege de coronacrisis.

Verhagen van Bouwend Nederland wijst erop dat er sociale plannen klaarliggen. „Er staan duizenden banen op de tocht. Het is een gotspe dat dit gebeurt juist nu de bouw een stimulans voor de economie kan zijn. Iedere euro die wordt besteed aan de bouw gaat drie keer rond in de economie.”

Verhagen, Terpstra en Wientjes willen dat de politiek het tij keert, zo zeggen ze tegen de krant. Dat zou moeten gebeuren bij de behandeling van de nieuwe stikstofwet die minister van Landbouw Carola Schouten naar het parlement heeft gestuurd. Daarin is ruimte gecreëerd voor kleinere woningbouwprojecten en er komt geld voor emissieloos materieel, maar voor infrastructuurprojecten is niets geregeld. De drie vinden dat landbouw, industrie en vervoer hun bijdrage moeten leveren om het probleem op te lossen.