Bouw tunnel tussen Denemarken en Duitsland start in januari

De bouw van een tunnel tussen Denemarken en Duitsland gaat in januari van start. Dat heeft de Deense minister van transport gezegd. Vorige maand gaf de Europese Commissie haar fiat aan Deense steun voor het project. Het Nederlandse bouwconcern BAM is betrokken bij de aanleg van de tunnel, net als baggeraars Boskalis en Van Oord.

Door de goedkeuring kunnen de bouwers aan de slag met de aanleg van de fabriek in Rødbyhavn waar de tunneldelen zullen worden gemaakt. Eerder werd in dezelfde Deense plaats al begonnen met het aanleggen van een werkhaven voor het project.

Duitsland moet de aanleg van de tunnel nog wel definitief goedkeuren. Dat gebeurt naar verwachting in het najaar. Ook in het Duitse Puttgarden worden al voorbereidingen getroffen voor de start van de bouw.

De zogeheten Fehmarnbelt-verbinding wordt de langste verkeers- en spoortunnel ter wereld. Naast een dubbele spoorlijn wordt in de tunnel een vierbaansweg aangelegd. De tunnel verkort de reistijd tussen de Duitse en Deense kust tot tien minuten met de auto en zeven minuten met de trein, ten opzichte van de huidige reistijd van een uur per veerboot.

BAM is via een samenwerkingsverband betrokken bij de bouw van de eigenlijke tunnel. Dat contract is 3,4 miljard euro waard, waar BAM een kwart van krijgt. Baggeraars Boskalis en Van Oord doen via een ander consortium mee, aan onder meer het graven van de geul waar de 18 kilometer lange tunnel in wordt afgezonken. Ze krijgen elk 300 miljoen euro voor de klus.

De tunnel had oorspronkelijk in 2024 klaar moeten zijn, maar de beoogde startdatum is niet gehaald. Nu wordt gemikt op een opening voor het verkeer in 2029.