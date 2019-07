Bouw outlet Zevenaar mag eindelijk beginnen

Bouwbedrijf VolkerWessels mag na jaren gesteggel eindelijk aan de slag met de bouw van een mode-outletcentrum in Zevenaar. De omgevingsvergunning is onherroepelijk geworden met het verstrijken van de inzagetermijn, waardoor niets de bouw meer in de weg staat.

Lokale ondernemers, gesteund door de provincie Gelderland verzetten zich lang tegen de komst van het winkelcentrum, maar kregen uiteindelijk nul op het rekest van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland. Ze vreesden onder meer voor leegstand in andere winkelgebieden in de regio.

Fashion Outlet Zevenaar, zoals het winkelcentrum gaat heten, wordt 17.600 vierkante meter groot en krijgt 2300 parkeerplaatsen. Ook is er ruimte voor horeca en een supermarkt voor de naastgelegen woonwijk. De outlet ligt dicht bij de grens, waardoor het complex ook voor Duitse koopjesjagers interessant moet zijn.