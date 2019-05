Bouw nieuwe woningen dreigt in te zakken

Gemeenten hebben in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 12.500 vergunningen voor de bouw van nieuwe woningen afgegeven. Dat is een ruim een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar en het laagste aantal in drie jaar tijd.

Dat bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de vergunde bouwsom (de bouwkosten die gepaard gaan met afgegeven vergunningen) voor nieuwbouw en verbouw van woningen is „aanzienlijk” gedaald, namelijk met 17 procent. Het aantal vergunningen is een vroege indicator voor wat in de nabije toekomst aan woningen gebouwd zal worden. Na het verlenen van een vergunning duurt het doorgaans twee jaar voordat een nieuwbouwwoning af is.

Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen stokte vorig jaar op 70.000, dezelfde hoeveelheid als in 2017. Voor de crisis (tussen 2000 en 2008) gaven gemeenten gemiddeld zo’n 80.000 vergunningen per jaar voor nieuw te bouwen woningen af.

Makelaarskoepel NVM sprak eerder deze maand al van een stagnatie op de koopwoningmarkt. In het derde en vierde kwartaal van 2018 was nog sprake van een lichte stijging van het aantal verleende bouwvergunningen. Ontwikkelaars anticipeerden volgens de NVM toen op wijzigingen in het Bouwbesluit per 1 januari 2019 (gasloos bouwen).

Opbrengsten

De opbrengsten in de bouw stegen afgelopen kwartaal met ruim 11 procent. Volgens het CBS is het ruim tien jaar geleden dat er sprake was van zo’n sterke stijging in het eerste kwartaal. In alle branches was sprake van dubbelcijferige groei.

De hoogste omzetstijging deed zich voor bij grote bouwbedrijven, waar meer dan honderd mensen werken. Voor het eerst sinds 2008 slaagden grote bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw erin om het omzetniveau van voor de crisis te bereiken.