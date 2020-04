Bouw krijgt het zwaar te verduren; ook schoonmaak kan zijn borst natmaken

Teruglopende omzet door de coronacrisis en dreigende werkloosheid maken economen en ondernemers bezorgd.

Voor de bouwsector dreigt de derde crisis in twaalf jaar tijd. Volgens een berekening van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) van vrijdag zal de bouwproductie mede als gevolg van de coronacrisis met 15 procent dalen, waarbij 40.000 banen verloren gaan. Het effect op de werkgelegenheid dit jaar zal 15.000 banen zijn. Vooral flexwerkers en uitzendkrachten moeten vrezen voor hun baan.

Volgens het EIB zorgt de coronacrisis niet alleen voor een lockdown, maar stellen zowel zakelijke als particuliere klanten hun investeringen uit. Gelet op de doorlooptijden in de bouw strekken de problemen zich uit over een periode van twee jaar.

Ook als de Nederlandse economie komend jaar weer stevig herstelt, zal de bouw volgens het EIB de negatieve gevolgen van de coronacrisis nog steeds sterk ervaren. Daarbij komen ook nog eens de maatregelen rond PFAS en stikstof die de bouw parten spelen. Niettemin verwachten de economen dat de bouw in de periode 2022-2024 weer „zeer hoge groeicijfers” zal kunnen realiseren, met bijkomende aantrekkende werkgelegenheid.

Het EIB benadrukt dat de productie van de bouwsector in grote mate afhankelijk is van investeringen. „Op het moment dat de Nederlandse economie uit het dal omhoog komt, galmt de klap van weggevallen investeringsplannen nog na”, waarschuwt het EIB.

Verder wijst het EIB op de vergunningverlening die door de coronacrisis wordt bemoeilijkt. Omdat het tijd kost om van vergunning naar oplevering te komen neemt het aanbod van woningen na 2021 maar geleidelijk toe.

Borst natmaken

Ook de schoonmaakbranche kan zijn borst natmaken. Door de sluiting van scholen, kantoren en evenementenlocaties vanwege het coronavirus krijgen schoonmaakbedrijven in april te maken met een omzetklap tot 30 procent. Dat heeft directeur Jeroen Veldboer van de branchevereniging OSB donderdag gezegd tegen het ANP.

Volgens Veldboer worden schoonmakers in alle sectoren geraakt behalve de zorg en voedselvoorziening. Directeur Ron Fennema, verantwoordelijk voor Hago, het grootste schoonmaakbedrijf in Nederland, herkent dat beeld. Maar meer werk binnen de vitale sectoren is volgens hem onvoldoende om de klappen elders op te vangen. Daarnaast is voor poetswerk in de zorg specialistische kennis nodig waardoor een opleiding enkele weken in beslagneemt.

Inmiddels heeft reis- en luchtvaartorganisatie TUI al een deel van haar Nederlandse medewerkers op straat gezet nu de coronacrisis toerismebedrijven keihard raakt.

Failliet

Onder ondernemers nemen de zorgen toe. Een op de zes ondernemers (18 procent) vreest failliet te gaan door de coronacrisis. Dat zeggen zij in een onderzoek van EenVandaag onder 2100 ondernemers met personeel en zzp’ers, dat donderdag verscheen.

Nu veel bedrijven nog langer gesloten moeten blijven, verwacht twee derde van de ondervraagde ondernemers (67 procent) de komende maanden in meerdere of mindere mate financiële problemen. Voor een kwart (24 procent) gaat het om grote geldproblemen, zoals bij kwekers. Bij hen is de vraag naar bloemen en planten flink ingezakt.

De teller van het totale aantal aanvragen voor noodsteun voor ondernemers staat nu op een kleine 40.000, volgens de informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.