„Bouw in januari iets positiever over PFAS en stikstof”

Minder bouwbedrijven merkten in januari dat de hoeveelheid werk stagneerde door de problemen door stikstof en PFAS dan een maand eerder. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een maandelijks rapport. De werkvoorraad nam licht toe.

Eén op de zestien bouwbedrijven gaf in januari aan door stikstof en PFAS te merken dat de hoeveelheid werk afnam. In december was dat nog een op de negen bedrijven.

Gemiddeld hebben bedrijven in alle sectoren van de bouw nog opdrachten voor 9,9 maanden werk. Dat is iets meer dan in december. In de woningbouw hebben bedrijven nog werk voor ruim een jaar.

De meting werd in februari verricht onder zo’n 250 bouwbedrijven. De maatregelen rond het coronavirus zijn nog niet in de cijfers meegenomen.