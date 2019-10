Bouw en infra zonder shovel naar protestactie Malieveld

Meerdere werkgeversorganisaties en brancheverenigingen voor de bouwsector hebben donderdag aangekondigd mee te doen met het protest dat aannemers en werknemers uit de bouw, infrastructuur en transportsector volgende week woensdag in Den Haag willen houden.

Bouwend Nederland, MKB-infra, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Cumela, VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen „zeer sympathiek” tegen de demonstratie van actiegroep Grond in Verzet te staan. „De nood bij veel bedrijven is hoog door de stikstof- en PFAS-impasse. Het water staat veel ondernemers aan de lippen. Wij zullen steun verlenen en aandacht vragen voor deze belangrijke zaak”, zo is te lezen in de verklaring.

Ook de Vereniging van Waterbouwers en MKB Infra doen mee. Voor de organisaties is het wel een voorwaarde dat de actie publieksvriendelijk verloopt en niemand tot overlast is. Daarom vraagt de actiegroep de deelnemers om zonder grote voertuigen te komen, blijkt uit een brief met het programma van de actiegroep. Zij kunnen gebruikmaken van pendelbussen.

De organisatoren van de demonstratie zullen zelf enkele machines plaatsen op het Malieveld om hun pleidooi om werkbare regelgeving kracht bij te zetten. Daarvoor heeft de gemeente Den Haag ontheffing verleend van het verbod om grote voertuigen op het Malieveld te plaatsen. De gemeente stelde het verbod in om schade aan de parkeergarage onder het manifestatieveld te voorkomen.

Actiegroep Grond in Verzet wil met het protest op het Malieveld aan de overheid duidelijk maken „dat er echt iets moet gebeuren” aan de regelgeving over stikstof, maar vooral over PFAS. Die laatste afkorting staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dat zijn door de mens gemaakte chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen, maar door het wijdverbreide gebruik in de industrie op heel veel plaatsen in de bodem en het grondwater blijken te zitten. Bedrijven zijn in de problemen gekomen sinds ze aan strenge normen moeten voldoen wanneer ze grond verplaatsen die is vervuild met deze chemische stoffen. Veel bouwbedrijven, grondverzetters en baggeraars kampen met stilliggende of vertraagde klussen.

Nieuwe recessie

Volgens VNO-NCW en MKB Nederland hebben knellende milieuregels veel grotere economische gevolgen dan de politiek zich realiseert, meldt De Telegraaf. Als er niet snel iets gebeurt om ondernemers te helpen, dreigt zelfs een nieuwe recessie. Dat zeggen werkgeversvoorzitters Hans de Boer (VNO-NCW) en Jacco Vonhof (MKB-Nederland) tegen de krant.

Voor bedrijven in de bouwlogistiek is PFAS het meest urgente probleem, stelt Transport en Logistiek Nederland donderdag in een persbericht. TLN-voorzitter Elisabeth Post zal op het Malieveld de actievoerende ondernemers en werknemers toespreken. Post: „Het grondverzet in Nederland staat stil. Na verscherping van de regels rond PFAS begin deze maand wordt er bijna geen schep grond meer verplaatst. Dit probleem is acuut voor bedrijven die grond, zand en grind vervoeren. Ze hebben vaak alleen kiepauto’s: die kunnen niet opeens computers, luiers of meubels gaan transporteren.”

Ondertussen werkt de overheid „met man en macht” aan de knelpunten. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is over de problemen in gesprek met bedrijven en lagere overheden. Ze wil snel oplossingen vinden, verzekert haar ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie zegt begrip te hebben voor de „frustratie en onrust” in de sector. De woordvoerster van het ministerie stelt dat op basis van tijdelijke regels die onlangs zijn ingevoerd ook „heel veel wel kan.”