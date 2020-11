Bouw eerste Nederlandse bio-lng-installatie begonnen

De bouw van de eerste bio-lng-installatie van Nederland is donderdag begonnen. Afvalverwerker Renewi, bio-lng-bedrijf Nordsol en olie- en gasconcern Shell werken samen aan de productie van het alternatief voor diesel en verwachten volgend jaar de eerste bio-lng te kunnen leveren. De installatie komt op het terrein van Renewi in Amsterdam.

De drie partijen gaan elk hun eigen rol spelen in de productie. Renewi haalt in Nederland organisch afval op, zoals producten van supermarkten die over de datum zijn. Vervolgens bewerkt Renewi het afval en zet het in vergisters om in biogas. De nieuwe bio-lng-installatie in Amsterdam, eigendom van Nordsol, verwerkt het biogas tot bio-lng. Shell, dat via Shell Ventures in Nordsol investeert, verkoopt deze bio-lng op haar tankstations.

Bio-lng is een duurzaam alternatief voor diesel en speelt volgens de bedrijven een belangrijke rol om transport over lange afstanden CO2-neutraal te maken. De nieuwe installatie is naar verwachting over een jaar klaar voor gebruik. Dan kan de fabriek per jaar 3,4 kiloton bio-lng produceren. Volgens de bedrijven staat dat gelijk aan zo’n 13 miljoen CO2-neutrale kilometers van een gemiddelde vrachtwagen.