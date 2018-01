Boudesteyn: nog altijd een plek om geld te wisselen

„Vergeet de klok, wij maken tijd voor u.” Die boodschap hangt aan de muur bij Boudesteyn RegioBank in Genemuiden. Tijd om de ingewikkeldste geldzaken of een hypotheek te regelen. Of om munten te wisselen voor de kerk. Kosteloos.

Als je al bij een bank kunt binnenlopen, kun je er niet zomaar aan de balie een flinke hoeveelheid geld opnemen of storten. Of bijvoorbeeld kosteloos papiergeld inwisselen tegen muntgeld voor de collecte in de kerk.

„Banken willen ons doen geloven dat consumenten niet meer aan de deur komen”, zegt Marcel Boudesteyn (46), eigenaar van de RegioBank in het tapijtstadje Genemuiden. „Wij zien echter dat er wel degelijk behoefte is én blijft aan persoonlijk contact. Daar proberen we sterk in te zijn. Alles voor een glimlach van de klant, zoals een grote webwinkel ook zegt.”

Financiën hebben Boudesteyn altijd al geboeid. „Voordat ik mijn bedrijf startte in 2000, was ik veel bezig met inkomsten en uitgaven. Regelmatig hielp ik mensen om me heen met ingewikkelde geldzaken. Dat gaf voldoening. Ja, je kunt wel zeggen dat ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt.”

Het hebben van een goed inzicht in je geldzaken is volgens Boudesteyn een belangrijk onderdeel van het leven. Als voorbeeld noemt hij een boek dat zijn vriend, journalist en auteur Sander de Kramer in 2009 schreef: ”Van miljonair tot krantenjongen”. „Dat boek laat zien hoe snel je aan lager wal kunt raken als je niet nadenkt over je inkomsten en uitgaven.”

Zwerver

Nóg een keer onderstreept Boudesteyn zijn woorden, nu met het voorbeeld van een zwerver. „Zo’n sloeber over wie we allemaal ons oordeel klaar hebben. Maar hoe komt zo iemand zo ver? Kijk, dat is ons werk: voorkomen dat iemand geen dak meer boven zijn hoofd heeft.”

Om dit te realiseren, is het bedrijf niet alleen bank, maar ook verstrekker van verzekeringen en hypotheken. De drie takken zijn bedrijfsmatig gezien gelijkwaardig, al is de functie van RegioBank vooral lokaal. Op 1 januari vorig jaar nam Boudesteyn het bedrijf Vinke Veluwe over, dat actief is in Nunspeet en Ermelo.

Hypotheek- en verzekeringsadviseurs moeten de klant zo goed mogelijk voorlichten en volledig ontzorgen, aldus Boudesteyn. Een loffelijk streven, maar het imago van de branche werkt niet echt in het voordeel van het bedrijf. „Dat klopt. Mensen hebben nogal wat vooroordelen over onze branche. Maar dat geeft ons juist de motivatie om het anders te doen. We werken niet zozeer met geld, maar met mensen.”

Juist bij verdrietige situaties is het belangrijk dat zaken goed geregeld zijn, zegt Boudesteyn. „Een overlijden brengt altijd financiële gevolgen met zich mee. Onze adviseurs proberen op zo’n moment naast onze klanten te staan. Die waarderen persoonlijk contact en aandacht. We spreken ook liever van vrienden dan van klanten. Niet zelden krijgen onze adviseurs een uitnodiging voor een bruiloft of een kraamvisite.”

De regelgeving rond hypotheken verandert nogal eens. Om zijn 10.000 klanten snel te kunnen helpen, heeft Boudesteyn naar eigen zeggen een „uitstekend datasysteem.” Als voorbeeld noemt hij de veranderingen in de juridische looptijd van hypotheken. In combinatie met een naderende pensioenleeftijd kan dit mensen in de problemen brengen. „Met enkele kliks weten we voor wie dit geldt en ondernemen we actie.”

Mkb

Van alle klanten van Boudesteyn is 80 procent particulier, 20 procent is mkb’er. Die laatste tak is er sinds 2010 en ontstond gaandeweg. „Klanten met een eigen bedrijf zeiden: „We hebben alles bij jullie geregeld, maar zakelijk zit ik ergens anders.” Die kans om ze ook met hun bedrijf binnen te halen, hebben we gegrepen.”

Ondertussen dient een volgende kans zich aan: het financieren, leveren en monteren van zonnepanelen. En nee, dat staat volgens Boudesteyn niet te ver bij het bedrijf vandaan. „Duurzaam omgaan met energie heeft alles te maken met je portemonnee, zeker als straks de belasting op energie gaat stijgen. Ik wil graag een bedrijf kopen dat actief is in deze branche. Daarna maken we een mooi totaalpakket met degelijke Duitse panelen. En daarvan geldt, net als voor onze andere diensten: wij zorgen voor alles.”

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: Boudesteyn RegioBank

Waar: Genemuiden en Zwartsluis (Boudesteyn RegioBank) en Nunspeet en Ermelo (Vinke Veluwe)

Sinds: 2000

Product: bank, hypotheken en verzekeringen

Aantal medewerkers: 26