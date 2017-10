Bottelaar Refresco begint overnamegesprekken

Refresco is in onderhandeling gegaan met de Franse investeerder PAI Partners over diens bod op de Rotterdamse sap- en frisdrankbottelaar. Dat meldt de maker van onder meer Wicky-limonade woensdag na het sluiten van de beurs.

PAI legde onlangs een voorstel van 1,6 miljard euro op tafel, oftewel 19,75 euro per aandeel. Daarna is er contact geweest tussen de investeerder en Refresco. Dat is aanleiding om nu echt in onderhandeling te gaan. Daarbij zullen de belangen van alle belanghebbenden meegewogen worden, zo benadrukt Refresco. Nadere mededelingen volgen „als en wanneer dat nodig is”.

In april wees het beursgenoteerde bedrijf een eerste overnamevoorstel van PAI nog van de hand. Destijds lag de biedprijs op 1,4 miljard euro. PAI zou al in 2015 belangstelling hebben gehad voor Refresco, dat toen evenwel koos voor een beursgang. Die hielp het bedrijf zijn schuld terug te dringen zodat ruimte ontstond op de balans voor een reeks overnames.

Refresco heeft zelf de laatste tijd ook niet stilgezeten op het gebied van overnames. Afgelopen zomer werd de aankoop aangekondigd van de bottelactiviteiten van de Amerikaanse branchegenoot Cott. Daar betaalt Refresco zo’n 1,1 miljard euro voor. Het bedrijf zei begin deze maand al dat het nieuwe bod van PAI inclusief die aanwinst is. De transactie met Cott wordt waarschijnlijk in het vierde kwartaal afgerond.

PAI is onder meer eigenaar van Roompot Vakanties. Ook Hunkemöller was enkele jaren eigendom van de vroegere investeringstak van de Franse bank BNP Paribas. Maar die keten van lingeriezaken werd begin vorig jaar doorverkocht aan de Amerikaanse investeerder Carlyle.