Boskalis wil topman Berdowski herbenoemen

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis wil topman Peter Berdowski herbenoemen voor een periode van vier jaar. Zijn herbenoeming zal worden voorgelegd op de aandeelhoudersvergadering in mei volgend jaar. Dat liet Boskalis weten in een tussentijds handelsbericht over het derde kwartaal.

De 60-jarige Berdowski staat al sinds 2006 aan het hoofd van Boskalis. Hij behoort tot de langstzittende bestuursvoorzitters van een Nederlandse beursgenoteerde onderneming.

Het bedrijf meldde verder dat de winstverwachting voor heel 2018 wordt gehandhaafd. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal de netto operationele winst in het tweede halfjaar fors hoger zijn dan de 34,5 miljoen euro in de eerste helft van het jaar. Maar het evenaren van het nettoresultaat uit de tweede jaarhelft van 2017, destijds 75 miljoen euro, wordt niet verwacht.