Boskalis vordert met berging schepen

Het bergen en het leegpompen van de twee vermoedelijk aangevallen tankers in de Golf van Oman vordert gestaag. Een woordvoerder van de Nederlandse maritiem dienstverlener en baggeraar Boskalis, die met die taak is belast, heeft gemeld dat beide schepen veilig voor anker liggen voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten. Het is nu wachten op toestemming om de schepen leeg te pompen.

Sinds de vermoedelijke aanval vorige week donderdag zijn de spanningen in de regio opgelopen. Onder meer de Verenigde Staten en Saudi-Arabië wijzen met een beschuldigende vinger naar Iran. Dat land zou de berging van tankers enige tijd hebben gehinderd. Volgens Boskalis was dit op vrijdagavond korte tijd het geval, maar was Boskalis toch al van plan de sleepverbinding op zaterdag bij daglicht te maken.

Voor het leegpompen van de schepen is Boskalis afhankelijk van goedkeuringen van autoriteiten, verzekeraar en eigenaar van de schepen. Bij akkoord kan die klus binnen enkele dagen zijn geklaard, aldus Boskalis.