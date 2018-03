Boskalis grote verliezer op Damrak

Boskalis is donderdag flink afgestraft op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten het aandeel ruim een tiende lager nadat de baggeraar en maritiem dienstverlener zwakke resultaten en vooruitzichten naar buiten had gebracht. Verder verwerkten de aandelenmarkten het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Daardoor veerden de graadmeters in de loop van de middag wat op.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,9 procent hoger op 535,22 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 816,17 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs eindigden met plussen tot 1,3 procent.

Boskalis kelderde 10,8 procent in de AEX en stond daarmee stijf onderaan. Het bedrijf behaalde vorig jaar een lagere omzet, onder druk van lastige marktomstandigheden. Verder denkt dat het bedrijf dat dit jaar opnieuw uitdagend zal worden. Daarnaast degradeert het aandeel binnenkort naar de MidKap, net als maritiem oliedienstverlener SBM Offshore (plus 0,5 procent).

De ECB hield de rentetarieven in de eurozone zoals verwacht onveranderd. Wel sleutelde de centrale bank iets aan de toelichting op het rentebesluit. De gebruikelijke belofte dat het programma kan worden vergroot als daar aanleiding toe is, werd geschrapt. Ook heeft de ECB zijn vooruitzichten voor de economie in de eurolanden iets opgeschroefd.

Heineken was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2,7 procent. De brouwer zou in verregaande onderhandeling zijn over de verkoop van Chinese activiteiten. AkzoNobel won na resultaten 2,6 procent. Bij het concern heeft de verf- en coatingsdivisie nog altijd last van hoge grondstofkosten en nadelige wisselkoerseffecten.

Elders in Europa trokken onder meer supermarktconcern Casino en energiebedrijf Engie de aandacht. Casino verloor een kleine 4 procent na het openen van de boeken. Engie ging juist bijna 4 procent omhoog, geholpen door het vooruitzicht van meer dividend. In Frankfurt was modehuis Hugo Boss (min 7 procent) een grote verliezer na publicatie van cijfers.

De euro noteerde 1,2321 dollar, tegen 1,2428 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent in prijs tot 60,32 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 63,79 dollar per vat.