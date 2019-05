Bosch schikt dieselschandaal voor 90 miljoen

Het Duitse technologieconcern Bosch is akkoord gegaan met een boete van 90 miljoen euro voor zijn rol in het dieselschandaal bij onder meer Volkswagen. Dat heeft de Duitse justitie laten weten.

Bosch is ’s wereld grootste toeleverancier van autofabrikanten. Het bedrijf leverde op grote schaal apparatuur die was uitgerust met motormanagementsoftware. Volkswagen gebruikte deze weer bij zijn sjoemelsoftware om emissietesten te manipuleren. Hierdoor kwamen miljoenen wagens schoner voor de dag dan ze in de praktijk waren.

Het schandaal rond Volkswagen kwam in september 2015 aan het licht. Ook de naam van Bosch werd al snel aan de kwestie gelinkt. De Duitse justitie verwijt het bedrijf dat het verzuimde goed te controleren wat er met de eigen apparatuur gebeurde. Daardoor kon er in de autobranche zo lang worden gefraudeerd.

Met deze schikking is de zaak tegen Bosch van de openbaar aanklagers in Stuttgart afgerond. Volkswagen zelf trok al tientallen miljarden uit voor schikkingen, boetes en schadevergoedingen als gevolg van het schandaal. Ook bij branchegenoten lopen onderzoeken naar mogelijke fraude op dit vlak.