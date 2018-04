Bosch: diesel heeft wel toekomst

Diesel heeft de toekomst en is allerminst ten dode opgeschreven. Dat zegt de autotoeleverancier Bosch, die een nieuwe technologie voor dieselmotoren heeft ontwikkeld. Die zouden dankzij kunstmatige intelligentie slechts een fractie van de wettelijk toegestane uitstoot hebben.

Het nieuwe systeem heeft al een „record” van 13 milligram uitgestoten stikstofoxide per kilometer behaald, liet het bedrijf weten. In druk stadsverkeer zou de uitstoot 40 milligram per kilometer zijn. De huidige wettelijke bovengrens ligt in Europa op 168 milligram per kilometer.

Bosch wil met nieuwe technologie tegenwicht bieden aan kritiek op vervuiling door diesels. Die zwol flink aan toen in 2015 grootschalig gesjoemel met dieselauto’s van Volkswagen aan het licht kwam. Het technologiebedrijf speelde daar zelf een grote rol in, door de automaker software te leveren die uitstootwaarden kunstmatig laag hield. Vorig jaar trof Bosch een schikking met Amerikaanse bezitters van deze ‘sjoemeldiesels’ die een rechtszaak hadden aangespannen.