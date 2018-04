Bosch claimt doorbraak met superschone dieseltechniek

Het Duitse technologieconcern Bosch zegt technologie te hebben ontwikkeld die de uitstoot van dieselmotoren tot een minimum beperkt.

Hiermee is de toekomst van de diesel gewaarborgd, aldus topman Volkman Denner woensdag tijdens de presentatie van de jaarcijfers van het concern.

Bosch spreekt van een beslissende doorbraak op het vlak van dieseltechnologie. Het gaat om een combinatie van geavanceerde injectietechnologie, een nieuw ontwikkeld luchtsysteem en een intelligent warmtebeheer. Uitgerust met de nieuwste systemen stoot een dieselmotor nog maar 13 milligram stikstofoxide (NOx) per kilometer uit. En dat terwijl de strengste norm vanaf 2020 op 120 milligram per kilometer ligt. Daarmee zou de motor ook toekomstige normen ruimschoots halen.

Rijtests

Ook tijdens meerdere rijtests onder allerlei omstandigheden blijken de uitstootwaarden onder de 40 milligram per kilometer te blijven.

Topman Denner spreekt dan ook van records „die we enkele maanden geleden nog niet voor mogelijk hadden gehouden.”

Er zijn volgens Bosch niet veel extra onderdelen nodig in motoren. Dit moet de prijs laag houden. Het systeem is per direct leverbaar voor autofabrikanten.

Voor de duizenden tweedehands diesels die met name de Duitse markt overspoelen na het dieselschandaal bij onder meer fabrikant Volkswagen, heeft het bedrijf vooralsnog geen oplossing.

Recordomzet

Bosch heeft een goed jaar achter de rug met een recordomzet van ruim 78 miljard euro. Dat is 6,8 procent meer dan een jaar eerder. Van de omzet is 80 procent buiten Duitsland gerealiseerd.

Voor het lopende jaar zegt het bedrijf een bescheiden omzetgroei te verwachten van tussen de 2 en 3 procent. Het bedrijfsresultaat (ebit) bedroeg in 2017 5,3 miljard euro. Dat is een stijging van bijna 17 procent in vergelijking met het jaar ervoor.