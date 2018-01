BOSAL doet trekhakendivisie van de hand

BOSAL verkoopt zijn trekhakendivisie aan de Amerikaanse investeerder TowerBrook. De Belgisch-Nederlandse maker van onder meer uitlaten en katalysatoren levert daarmee een flink deel van zijn omzet in, maar denkt zo wel de weg naar boven terug te kunnen vinden.

Het gaat om fabrieken in Duitsland, Hongarije, Mexico, Frankrijk en Rusland die nu van de hand worden gedaan. Wat overblijft is een onderneming met circa 2500 werknemers en een jaaromzet van zo’n 250 miljoen tot 300 miljoen euro. Het in Alkmaar in 1923 opgerichte familiebedrijf is daarmee nog altijd in meerdere landen actief.

De opbrengsten van de deal zijn niet naar buiten gebracht. Volgens ingewijden tegen Het Financieele Dagblad gaat het om circa 250 miljoen euro. BOSAL zegt het geld te gebruiken voor het aflossen van schulden en nieuwe investeringen.

Het concern heeft een moeilijke periode achter de rug en zette daarom ongeveer een jaar geleden een groot reorganisatieplan in werking. Directeur Ton Vernaus van BOSAL heeft de indruk dat die nieuwe koers inmiddels vruchten begint af te werpen.