Boorbedrijf Musk gaat naar Las Vegas

The Boring Company gaat naar Las Vegas. Het tunnelboorbedrijf van Tesla- en SpaceX-topman Elon Musk heeft een contract gekregen voor een shuttle-tunnel waarmee bezoekers rond het congrescentrum van de Amerikaanse stad heen en weer kunnen pendelen.

De tunnel wordt een mijl lang, bijna 1,7 kilometer. Dat is overigens bij lange na niet de afstand waar Musk The Boring Company mee promoot. Daarbij richt hij zich op veel langere afstanden, zoals een traject tussen San Francisco en Los Angeles. Maar er is nu een basis gelegd. En in de toekomst kan Boring de tunnel in Las Vegas uitbreiden.

De deal heeft een waarde van bijna 50 miljoen dollar. Verwacht wordt dat de bouw van de tunnel in september van start gaat, als het papierwerk is voltooid. Eind 2020 moet de tunnel voor publiek toegankelijk worden. Dat is nog op tijd voor de jaarlijkse en zeer druk bezochte Consumer Electronics Show bij het congrescentrum. Boring heeft een testtunnel in Hawthorne, Californië. Een voorgesteld project in Los Angeles werd tegengehouden door buurtgroepen.