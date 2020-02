Boomkwekers staat modder aan de lippen

Na maanden van regen en een winter zonder serieuze vorst, zit de agrarische sector met de handen in het haar. Boeren kunnen hun mest niet uitrijden en boomkwekers rijden zich vast in de modder.

Een personeelslid van boomkweker Huverba spreekt zelfs van een „oorlogsbied. Modder en veel viezigheid. De regen en harde wind maakt het nog minder aangenaam.”

Bram de Greef van Betuwe Boomkwekerij, onderdeel van Betuwe Plant en een van de grootste bedrijven in de regio, staat woensdag met zijn laarzen diep in de modder. Hij kijkt bezorgd toe hoe een van zijn medewerkers met een tractor en wagen door de modder ploetert. „Deze extreme natheid heb ik niet eerder meegemaakt. Na enkele maanden van regen is de bodem zo doorweekt, dat het water niet meer weg kan. Als er nog mensen zijn die beweren dat de ondergrond nog droog is, dan noem ik dat flauwekul. Alles is 100 procent verzadigd.”

Voor de boomkwekers is het nu topdrukte. Doordat het voorjaar nadert willen klanten op tijd hun producten. En dat wordt lastig. „We krijgen de bomen bijna niet van het veld, terwijl de vraag groot is”, aldus De Greef. „Dinsdag hebben we flink wat bomen gerooid. Daar zijn we zes uur mee bezig geweest. Normaal gesproken doen we dat in de helft van de tijd. Nu moeten we zelfs met de schop diepe sporen weggraven om tussen de bomen te kunnen komen. Als we een boom rooien, loopt het kluitgat in veel gevallen direct vol met water.”

Gevaarlijk

De verregende percelen kosten de kwekers niet alleen extra tijd, maar zorgt ook voor gevaarlijke situaties. „We hebben onze mensen goed geïnstrueerd en tot extra voorzichtigheid gemaand. Als een tractor of machine kantelt, moeten ze er wel aan de veilige kant afspringen. We hebben deze week een rupsvoertuig van ons ingezet om een wortelrooimachine met sleepkabel vooruit te trekken.”

De natheid in combinatie met de harde wind zorgt voor nog een probleem. Bomen waaien scheef en die moeten in het voorjaar weer rechtgezet worden. En ook dat kost veel tijd en dus geld. De vooruitzichten bieden bovendien weinig perspectief. De komende twee weken wordt er geen beter weer verwacht en dat betekent dat de situatie op de akkers en percelen alleen maar slechter wordt.

Dat bevestigt ook De Greef. „We vernielen eigenlijk zo de grond en dat moet in de lente allemaal hersteld worden, met opnieuw extra kosten. Gelukkig is de markt goed op dit moment. Een ander voordeel is dat we door deze regen komende zomer een hoge grondwaterstand hebben.”

Schade

Dirk Ebben van de gelijknamige boomkwekerij in het Brabantse Cuijk, een van de grootste boomkwekers in Zuid-Nederland, heeft dezelfde problemen als zijn Betuwse collega. „Vooral op de lagere gronden zijn de problemen enorm. Al het werk stagneert, ondanks dat we op veel plekken rijplaten hebben gelegd. Gelukkig kunnen onze klanten het land ook niet op. Hoe groot de schade is, weten we pas dit voorjaar. Dan kunnen we ook de sporen repareren. Maar we zijn vooral bang voor verzopen kluiten. Dan gaat het bij ons om bedragen die in de tonnen kunnen lopen.”