Bondskanselier Merkel: meer Duits geld voor EU-begroting

Duitsland moet bereid zijn de komende tijd aanzienlijk meer bij te dragen aan de begroting van de Europese Unie. Dat heeft bondskanselier Angela Merkel gezegd in het Duitse parlement. Dan moet er in die begroting wel een programma worden opgenomen dat gericht is op herstel van de economie na de huidige coronacrisis. Op die manier kan het land zwaarder getroffen lidstaten ontlasten.

Duitsland praat met de andere EU-lidstaten over economische hulp. Dat gaat volgens Merkel nog niet zover dat alle details moeten worden vastgelegd. Wel is volgens haar al duidelijk dat Duitsland meer moet doen, zei Merkel in de Bundestag. „In de geest van solidariteit moeten we bereid zijn, voor een beperkte periode, veel hogere bijdragen te doen aan de begroting van de EU.”