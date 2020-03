Bondsdag keurt Duits steunpakket goed

De bondsdag, het Duitse parlement, heeft een pakket steunmaatregelen voor de economie met een totale waarde van bijna 1,1 biljoen euro goedgekeurd. Voor het pakket dat de schade voor de grootste economie van Europa moet beperken, gaat Duitsland voor 156 miljard euro nieuwe leningen aan. Sinds 2013 had het land zijn staatsschuld niet meer vergroot.

Berlijn zet een economisch stabilieitsfonds op dat tot 400 miljard euro garant kan staan voor schulden van bedrijven. Daarnaast is er 100 miljard euro beschikbaar voor het geven van leningen of het nemen van belangen in bedrijven en nog eens 100 miljard euro voor investeringsbank KfW, die eigendom is van de staat. KfW heeft nu 357 miljard euro beschikbaar en kan daardoor garant staan voor ruim 800 miljard euro aan leningen.

Voor kleinere bedrijven stelt de Duitse regering 50 miljard beschikbaar. Ook zit er in het steunpakket 3,5 miljard om beschermende materialen te kopen voor in de gezondheidszorg en 55 miljard euro die vrijelijk gebruikt kan worden om de pandemie te bestrijden.