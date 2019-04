„Bonden willen einde gesprekken bankenfusie”

Vakbondsleden in de toezichtsraad van Commerzbank willen dat de gesprekken over een fusie van die bank met Deutsche Bank worden gestaakt. Ze zijn bang dat het beoogde samengaan te veel banen gaat kosten, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Ook vragen ze zich af of de fusie tussen de twee banken wel zo logisch is.

De vakbondsleden willen dat er een speciale vergadering komt. Of die er komt en of de bondsleden voldoende steun hebben voor hun plannen, is onduidelijk.

Deutsche Bank en Commerzbank zijn het verder oneens over het tijdstip waarop ze aandeelhouders bijpraten over hun fusiegesprekken. De twee Duitse banken zijn sinds maart formeel in gesprek over een samenvoeging.

De topman van Commerzbank, Martin Zielke, wil zo snel mogelijk knopen doorhakken. Zijn evenknie bij Deutsche Bank, Christian Sewing, zou juist nog de tijd willen nemen voordat details naar buiten worden gebracht. Onlangs schreef de Duitse krant Die Welt al dat de twee topmannen het oneens zijn over de planning rond de overnamegesprekken en over de prijs die Deutsche Bank zou betalen als de bank samengaat met Commerzbank.