Bonden wegens coronacrisis akkoord met oude cao wegtransport

De coronacrisis heeft onderhandelingen over een nieuwe cao voor goederenvervoer dusdanig bemoeilijkt, dat vakbonden hebben ingestemd met verlenging van de oude arbeidsovereenkomst. Dat meldt FNV, die anders vreesde voor slechtere arbeidsvoorwaarden voor transportpersoneel.

Leden van die vakbond hebben in grote meerderheid gestemd voor verlenging van de cao, die in principe tot 1 januari 2020 liep. FNV wees er daarbij op dat wegvervoerders het door de coronacrisis erg zwaar hebben. Snelle duidelijkheid over een cao zou voor rust zorgen.

Volgens de bond speelde mee dat juist wegtransport een sector is waar veel banen op de tocht staan. FNV vreesde dat bepaalde werkgevers, zonder een algemeen verbindend verklaarde arbeidsovereenkomst, hun personeel voorstellen zouden doen die een verslechtering zijn ten opzichte van de huidige cao.