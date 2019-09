Bonden tevreden over sociaal plan Hudson’s Bay

Hudson’s Bay heeft een ruimer sociaal plan afgesproken voor zijn Nederlandse personeel dan noodzakelijk. Dat benadrukken de vakbonden in een reactie op het vertrek van de warenhuisketen uit Nederland. Hoewel het nieuws er al aan zat te komen is het triest voor het personeel, menen CNV en De Unie.

Het sociaal plan werd door Hudson’s Bay met de ondernemingsraad gesloten. De bonden adviseerden het inspraakorgaan daarbij. Het Canadese bedrijf heeft vrij veel personeel met korte contracten in dienst en geeft die ook een vergoeding, hoewel dat wettelijk niet nodig is. „Het sociaal plan is uitermate correct”, beoordeelde een woordvoerster van vakbond CNV. „Ze verlaten Nederland via de koninklijke weg.”

Dat Hudson’s Bay uiteindelijk mislukt is, komt door opportunisme van veel partijen, stelt een zegsman van De Unie. „Niet alleen Hudson’s Bay zelf dat zich verkeek op de Nederlandse markt, maar ook de pandeigenaren en gemeentes die meenden een nieuwe V&D binnen te hebben gehaald.”

Omdat Hudson’s Bay relatief veel jong personeel in dienst had, denkt De Unie dat redelijk veel werknemers elders aan de bak kunnen. „We horen al van verschillende mensen dat ze door andere winkelketens zijn benaderd.”