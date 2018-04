Bonden tellen 500 stakers woningcorporaties

Circa vijfhonderd werknemers van woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland legden dinsdag het werk neer, aldus vakbond FNV. Zij willen daarmee hun eisen voor een nieuwe cao kracht bijzetten.

De werkonderbreking, waartoe ook CNV opriep, valt samen met een protestmars door Groningen. FNV-bestuurder Margreet Pasman spreekt van „een groot succes”. Volgens haar waren medewerkers van vrijwel alle woningcorporaties in de noordelijke en oostelijke provincies van de partij.

De stakers eisen een loonsverhoging van 2 procent voor 2017 en 3,5 procent in 2018. Volgens de bonden bieden de werkgevers hun personeel over 2017 helemaal geen loonsverhoging en over 2018 1,5 procent structureel.

Eind maart voerden de werknemers ook actie. Toen trokken zo’n 3500 ontevreden medewerkers van corporaties naar de Jaarbeurs in Utrecht.

Corporatiekoepel Aedes vindt dat de bonden te vroeg zijn weggelopen van de onderhandelingen over een nieuwe cao Woondiensten. De uitnodiging om weer in gesprek te gaan, blijft volgens een woordvoerder staan.

De cao woondiensten geldt voor ongeveer 25.000 corporatiemedewerkers.