Bonden tellen 3500 stakers in Jaarbeurs

Circa 3500 medewerkers van woningcorporaties namen dinsdag de moeite om in de Jaarbeurs in Utrecht hun roep om een betere cao kracht bij te zetten. Volgens vakbonden CNV en FNV was de opkomst van de landelijk stakingsdag veel groter dan waar vooraf van uit was gegaan.

De stakingsdag was het voorlopige slotakkoord van een reeks acties en werkonderbrekingen bij de corporaties die al meer dan een jaar zonder cao zitten. De bonden eisen over 2017 een loonsverhoging van 2 procent en over dit jaar willen ze er 3,5 procent bij. Ook willen ze meer maatregelen om de werkdruk te verlagen en stellen ze een zogenoemde generatiepact-regeling voor, waarbij oudere werknemers minder gaan werken ten gunste van jonge, nieuwe collega’s.

Volgens de bonden bieden werkgevers de medewerkers over 2017 geen loonsverhoging en over 2018 1,5 procent structureel. De cao Woondiensten geldt voor ongeveer 25.000 corporatiemedewerkers.

Corporatiekoepel Aedes liet weten dat de deur voor onderhandelingen nog altijd openstaat, maar dat de bonden weigeren om aan tafel te komen.