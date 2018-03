Bonden: keuze Unilever goed voor Nederland

De keuze van Unilever om een Nederlands bedrijf te worden is „goed voor de uitstraling van de BV Nederland”. Dat zegt FNV-bestuurder Niels Suijker in een eerste reactie.

Suijker vraagt zich wel af of de stap ook extra werkgelegenheid oplevert. De FNV wijst erop dat Unilever de afgelopen periode juist vooral banen heeft afgestoten.

Ook CNV reageert positief. De keuze voor Rotterdam heeft niet meteen grote gevolgen voor de werkgelegenheid, zo realiseert onderhandelaar Jeroen Warnaar zich wel. „Voor het hoofdkantoor gaat het om een beperkt aantal banen. Maar de keuze voor Rotterdam is vooral een belangrijk signaal hoe belangrijk Nederland voor Unilever is. Op de langere termijn kan dit wel degelijk impact hebben. Het is mooi nieuws voor Nederland, voor Rotterdam en voor de werknemers van Unilever.”