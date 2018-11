Bonden breiden metaalstakingen uit

Het lijkt erop dat bonden en werkgevers in de metaal nog mijlen uiteen liggen over een nieuwe cao. De werkgevers zijn boos over de stakingen, die al maanden duren. „Onderhandelen doe je volgens ons aan de onderhandelingstafel.”

De bonden daarentegen zijn boos over de halsstarrige houding van de werkgevers. „Onze leden bij de metaalbedrijven blijven strijdvaardig, tegen de druk van hun bazen in. Ze willen vooruitgang.”

Maandag is de strijd met hernieuwde moed voortgezet. Stakingen duren sinds maandag niet meer 24 uur zoals voorheen, maar zijn uitgebreid naar 48 uur. Maandag ging daarom de vrijdag ingezette staking in de regio Rotterdam nog een dag langer door. In Bunschoten legden werknemers bij Voestalpine Polynorm (carrosserie-onderdelen) en Flamco (componentenfabrikant) het werk neer en ook in Boxmeer wordt er gestaakt.

Volgens de bonden doen duizenden van de 150.000 werknemers in de metaal mee aan de stakingen, die telkens op een andere plek in het land worden gehouden. De werkgevers zwakken dat af en zeggen dat soms maar enkele tientallen medewerkers het werk neerleggen. Maar, aldus de werkgevers, de stakingen zijn natuurlijk slecht voor het imago van de metaalsector in Nederland.

De cao voor werknemers in de metaal liep op 1 juni af. Al sinds het voorjaar liggen FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2 overhoop met de FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De bonden willen „een toekomstbestendige en eerlijke cao.” Ze eisen een loonsverhoging van 3,5 procent, meer vaste banen, meer mogelijkheden om werk en privéleven te combineren, geen verschil meer in beloning en behandeling van vaste en flexibele werknemers en een zogenoemd generatiepact. Dit generatiepact behelst maatregelen om gezond oud te worden in de sector in combinatie met meer goedbetaalde banen voor jonge werknemers.

Eindbod

„In september hebben we een eindbod op tafel gelegd. Dat was volgens ons méér dan redelijk met bijvoorbeeld een fikse loonsverhoging en een looptijd van 33 maanden. Zo’n lange looptijd geeft rust en zekerheid. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de bonden dat van tafel hebben geveegd”, zegt FME. „We hebben eindeloos overlegd en we constateren nu dat we niet verder komen.”

De werkgevers zijn vooralsnog niet van plan om op te schuiven richting de cao-eisen van de bonden. Maar de bonden lachen de werkgevers uit over hun eindbod: „U gaat niet in op de eis van vakbonden om jongeren te betalen naar functie in plaats van leeftijd. U gaat niet in op de eis om niet in vaste dienst zijnde werknemers dezelfde beloning te laten toekomen als werknemers in vaste dienst. U gaat niet in op de eis om concrete maatregelen te treffen om overwerk te verminderen, gezondere alternatieven voor ploegendiensten in de bedrijven in te voeren en nachtdiensten te beperken. U gaat niet in op de eis om een generatiepact in te voeren als recht voor werknemers. En dan nog terzijde: we moesten uw eindbod vernemen uit de media”, aldus verbolgen bestuurders van FNV Metaal.

CNV Vakmensen voegt daaraan toe: „U heeft geen enkel voorstel van werknemers als acceptabel bestempeld. Het blijkt wederom dat u onze voorstellen allen afwijst of niet voornemens bent ze conform de wensen van werknemers in te vullen. Het gaat hierbij om materiële en immateriële zaken. Dat vinden wij uiteraard bijzonder spijtig en dat biedt voor ons dan ook onvoldoende aanknopingspunten om opnieuw met u in gesprek te gaan.”

„We werken om te leven en niet andersom”, aldus FNV Metaal. „Het gaat weer goed in de economie en daar moeten de werknemers in deze sector van profiteren. Als er meer geld wordt verdiend, is dat niet in de eerste plaats voor het spekken van het bedrijfskapitaal.”